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20 сентября, 10:42

Происшествия

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 1 110 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также:

  • Рязанской областью;
  • Тульской областью;
  • Калужской областью;
  • Владимирской областью;
  • Нижегородской областью;
  • Тамбовской областью;
  • Воронежской областью;
  • Липецкой областью;
  • Смоленской областью;
  • Орловской областью;
  • Ростовской областью;
  • Волгоградской областью;
  • Саратовской областью;
  • Краснодарским краем;
  • Крымом;
  • Московским регионом;
  • акваторией Черного моря.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку на Московский регион – на всех рубежах сбито более 1,6 тысячи дронов. При этом 450 аппаратов были сбиты на подлете к городу.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА погибли два человека. За медицинской помощью обратились еще 20 жителей региона. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

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