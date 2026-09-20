20 сентября, 10:42Происшествия
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 1 110 украинских беспилотников
Фото: MAX/"Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также:
- Рязанской областью;
- Тульской областью;
- Калужской областью;
- Владимирской областью;
- Нижегородской областью;
- Тамбовской областью;
- Воронежской областью;
- Липецкой областью;
- Смоленской областью;
- Орловской областью;
- Ростовской областью;
- Волгоградской областью;
- Саратовской областью;
- Краснодарским краем;
- Крымом;
- Московским регионом;
- акваторией Черного моря.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку на Московский регион – на всех рубежах сбито более 1,6 тысячи дронов. При этом 450 аппаратов были сбиты на подлете к городу.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА погибли два человека. За медицинской помощью обратились еще 20 жителей региона. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.