Российские силы ПВО за ночь уничтожили 1 110 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 1 110 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также:

Рязанской областью;

Тульской областью;

Калужской областью;

Владимирской областью;

Нижегородской областью;

Тамбовской областью;

Воронежской областью;

Липецкой областью;

Смоленской областью;

Орловской областью;

Ростовской областью;

Волгоградской областью;

Саратовской областью;

Краснодарским краем;

Крымом;

Московским регионом;

акваторией Черного моря.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили самую массированную атаку на Московский регион – на всех рубежах сбито более 1,6 тысячи дронов. При этом 450 аппаратов были сбиты на подлете к городу.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки БПЛА погибли два человека. За медицинской помощью обратились еще 20 жителей региона. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

