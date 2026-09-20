Дело возбудили после атаки на автобус под Херсоном, в результате которой погиб член УИК

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на пассажирский автобус в Херсонской области, в результате которой погибли два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Киевский режим, совершив очередное "варварское преступление", в очередной раз посягнул на избирательные права граждан, которые гарантированы Конституцией РФ, подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По информации следствия, ВСУ нанесли удар дроном по автобусу в Нижнесерогозском районе 20 сентября. Одной из двух погибших оказалась член участковой избирательной комиссии участка № 220 Ольга Демьяненко. Помимо этого, есть раненные.

Следователи проведут полное расследование и установят всех причастных к совершению преступления.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на село Октябрьское Токмакского муниципального округа погибла председатель УИК № 394 в Запорожской области Елена Астанина. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

