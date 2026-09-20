Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 12:13

Происшествия

Дело возбудили после атаки на автобус под Херсоном, в результате которой погиб член УИК

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на пассажирский автобус в Херсонской области, в результате которой погибли два человека, в том числе член участковой избирательной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Киевский режим, совершив очередное "варварское преступление", в очередной раз посягнул на избирательные права граждан, которые гарантированы Конституцией РФ, подчеркнула официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По информации следствия, ВСУ нанесли удар дроном по автобусу в Нижнесерогозском районе 20 сентября. Одной из двух погибших оказалась член участковой избирательной комиссии участка № 220 Ольга Демьяненко. Помимо этого, есть раненные.

Следователи проведут полное расследование и установят всех причастных к совершению преступления.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на село Октябрьское Токмакского муниципального округа погибла председатель УИК № 394 в Запорожской области Елена Астанина. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика