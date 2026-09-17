Уголовное дело о теракте возбудили после гибели главы УИК в Запорожской области

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Уголовное дело о теракте возбудили после гибели председателя участковой избирательной комиссии (УИК) в результате удара беспилотника в селе Октябрьском Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она заявила, что это преступление ВСУ посягает не только на жизнь человека, но и на избирательные права граждан РФ. Следователи и криминалисты уже собирают и фиксируют доказательства, а также устанавливают конкретные подразделения и лица, причастные к удару.

Ранее сообщалось, что председатель УИК № 394 в Запорожской области Елена Астанина погибла 15 сентября в результате атаки БПЛА. В избирательной системе Астанина работала с 2022 года. В частности, она принимала участие в организации референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

