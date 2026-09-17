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17 сентября, 16:39

Происшествия

Таджикскому националисту из Чебоксар запретили въезд в РФ на 35 лет

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Уроженцу Центральной Азии из Чебоксар запретили въезд в Россию на 35 лет: мужчина пропагандировал идеи превосходства таджикской нации над русским народом. Об этом сообщило управление ФСБ по Чувашии, передает РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, мужчина получил российское гражданство в 2007 году и длительное время вел деструктивную работу среди представителей национальной диаспоры. Он публично осуждал проведение специальной военной операции, агитировал соотечественников уклоняться от постановки на воинский учет, а также незаконно организовал молельную комнату на территории одного из городских рынков.

В декабре 2025 года он уже привлекался к административной ответственности за миссионерскую деятельность с нарушением требований законодательства. В июне 2026-го у него изъяли российский паспорт.

"Утратив законные основания для пребывания в стране, гражданин обязан самостоятельно покинуть Россию", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее российские спецслужбы аннулировали гражданство РФ восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, которые создавали угрозу нацбезопасности страны. При этом среди них есть житель Ставропольского края, который участвовал в мероприятиях, направленных на формирование у иностранцев негативного восприятия русской культуры.

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