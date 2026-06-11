Националист Александр Поткин исключен из списка террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бывший лидер "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ, признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) Александр Поткин, также известный под псевдонимом Белов, исключен из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (исключенные) <...> Физические лица <...> Поткин Александр Анатольевич, 29 апреля 1976 года рождения, город Москва", – указывается на сайте.

Основания этого решения не раскрываются.

В августе 2016-го Поткина приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Тогда его признали виновным в легализации имущества "БТА-Банка", полученного незаконным путем, а также в призывах к экстремизму, возбуждению ненависти или вражды и создании экстремистского сообщества. В марте 2018 года он был осужден на 3,5 года за экстремизм.

Позже приговор в части отмывания денег отменили, а дело по этой статье вернули в прокуратуру. Тогда Поткин успел скрыться от следствия за границей. В 2024-м он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

