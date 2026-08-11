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11 августа, 11:15

Общество

Нейрогрибничество приобрело популярность в России

Фото: телеграм-канал Baza

Россияне стали все чаще использовать искусственный интеллект для поиска и определения грибов. Об этом сообщает канал Baza в МАХ.

За последние два года спрос на нейроприложения для грибников вырос в 4 раза, а некоторые сервисы уже набрали по 1-2 миллиона скачиваний. Всего в стране запустили около 15 отечественных сайтов и программ, которые помогают определять грибы и искать места их произрастания.

Грибник из Приморья Евгений рассказал, что благодаря таким технологиям стал тратить меньше времени на поиск грибных мест. Кроме того, с помощью ИИ-сервисов ему удалось увеличить продажи собранных грибов: за пару недель "грибной волны" он продал около 13 ведер на 35 тысяч рублей, тогда как раньше выручка составляла примерно 11-13 тысяч.

Между тем важно не только знать хорошие места для сбора, но и разбираться в самих грибах. Во Владивостоке 74-летний мужчина приготовил и съел собранные в лесу мухоморы, после чего у него начались непроизвольные мышечные сокращения, изменения поведения и помрачение сознания.

Супруга заметила ухудшение и вызвала скорую. Врачи выяснили, что это были именно мухоморы, и после нескольких дней интенсивного лечения пациент пошел на поправку.

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