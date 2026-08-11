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11 августа, 09:30

Происшествия

Пенсионер во Владивостоке попал в больницу, съев собранные в лесу мухоморы

Фото: 123RF.com/stanzi11

Госпитализация потребовалась 74-летнему мужчине во Владивостоке, который приготовил и съел собранные в лесу мухоморы. Об этом сообщили в региональной клинической больнице.

После употребления грибов у пациента проявились непроизвольные мышечные сокращения, изменения поведения и внешнего облика, а также легкое помрачение сознания. Супруга заметила ухудшение состояния мужа и вызвала скорую помощь.

Врачи выяснили, какие грибы употребил мужчина, после того как показали ему фотографии – пациент указал на мухомор. Медики пояснили, что такие симптомы могут предшествовать более тяжелому отравлению с потерей контроля над собой, психомоторным возбуждением и галлюцинациями. После нескольких дней интенсивного лечения мужчина пошел на поправку.

В больнице предупредили, что отравления грибами происходят ежегодно, особенно в конце июля и августе. Неправильная обработка, хранение или недостаточная термическая обработка грибов также могут привести к отравлению.

Ранее врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская порекомендовала не давать грибы детям до трех лет из-за незрелости пищеварительной системы, а после этого возраста вводить их постепенно, начиная с культивируемых шампиньонов и вешенок в небольшом количестве и только в составе блюд. Лесные грибы детям предлагать не стоит из-за тяжести продукта и рисков по качеству и безопасности.

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