Гастроэнтеролог Шаманская: детям до трех лет давать грибы не рекомендуется

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Детям до трех лет лучше не давать грибы. Такую рекомендацию дала врач-гастроэнтеролог Мария Шаманская в беседе с RT.

"У ребенка пищеварительная система еще незрелая, и даже "хорошо приготовленный" гриб остается продуктом с заметной нагрузкой на ЖКТ", – пояснила специалист.

Однако по достижении вышеуказанного возраста можно постепенно вводить в рацион ребенка культивируемые грибы – прежде всего шампиньоны и вешенки, продолжила она. Их следует давать в небольшом количестве, после хорошей термической обработки и только как часть блюда, а не как основную еду.

В свою очередь, лесные грибы детям лучше не предлагать рано, поскольку это более тяжелый продукт и более рискованный по качеству, сбору и безопасности.

В то же время взрослым тоже стоит быть осторожными. Как отметила Шаманская, грибы могут быть допустимы в рационе здорового человека, но людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом, склонностью к метеоризму, рефлюксу или функциональным расстройствам кишечника они нередко не подходят.

Самыми мягкими для пищеварения считаются шампиньоны и вешенки, у них более предсказуемое качество и меньше рисков, чем у лесных.

Наиболее безопасные способы приготовления – варка, тушение и супы, где грибы хорошо проварены и мелко измельчены. Причем чем мягче термическая обработка и чем меньше масла, специй, уксуса и соли, тем спокойнее продукт для пищеварения. Жареные, маринованные, соленые и консервированные грибы заметно тяжелее для ЖКТ, особенно у детей и людей с гастроэнтерологическими жалобами.

Кроме того, врач напомнила, что грибы способны накапливать соли тяжелых металлов и другие загрязнения из почвы и окружающей среды. В связи с этим она назвала опасным сбор рядом с дорогами, промышленными зонами и свалками: даже съедобный гриб из сомнительного места может стать источником отравления.

Ранее в Московской области ввели штрафы за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. В их числе трутовик овечий, саркосома шаровидная, а также полубелый гриб. Эти меры помогут защитить их наравне с редкими растениями и животными.

