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11 августа, 20:06

Происшествия

Две машины столкнулись на улице Самуила Маршака

Фото: Москва 24

Две машины столкнулись на улице Самуила Маршака, в районе дома 1. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В результате аварии движение транспортных средств в оба направления временно перекрыто. В связи с этим водителей попросили быть внимательнее и выбирать пути объезда.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы города.

Ранее в Татарстане 11 человек попали в больницу после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Алексеевском районе. В Минздраве республики сообщили, что 10 пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в Чистопольскую центральную районную больницу, еще трое обратились за помощью самостоятельно.

Всего медики осмотрели 13 человек, двое из них отказались от стационарного лечения. Детей среди пострадавших нет. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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