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11 августа, 13:33 (обновлено 11.08.2026 16:01)

Происшествия

Водитель грузовика сбил женщину на Ходынской улице и скрылся

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель грузового автомобиля сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу, на улице Ходынской в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

После аварии водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая 1996 года рождения госпитализирована.

Установление личности водителя, ход доследственной проверки и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Центрального административного округа.

По информации телеграм-канала "112", сбита машиной оказалась пиар-директор журнала "Москвичка".

Ранее в Москве назначили 15 суток административного ареста 19-летнему молодому человеку, который, не имея водительских прав и используя чужую учетную запись в сервисе каршеринга, арендовал машину, столкнулся с двумя автомобилями и скрылся с места ДТП. Свою вину он признал.

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