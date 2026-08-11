Роскачество назвало объективными результаты проверки бургеров

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Несоответствие бургеров, проверенных ранее в сетях фастфуда, обязательным требованиям установлено лабораторно и является объективным фактом, сообщает News.ru со ссылкой на Роскачество.

В Роспотребнадзоре сообщали, что ведомство проанализировало случаи обнаружения кишечной палочки в бургерах, но из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов принять меры в рамках действующего законодательства оказалось невозможно.

В ответ на это в Роскачестве пояснили, что эксперты проводили закупку образцов анонимно, поэтому в документах нет подписей представителей проверяемых организаций. Однако это не отменяет юридической и научной силы итоговых протоколов, выданных аккредитованными лабораториями.

Там также добавили, что требование надзорного органа применять к независимой потребительской закупке регламент государственного контроля с обязательным вызовом представителя проверяемого лица противоречит сути независимых испытаний.

При этом в Роскачестве обратили внимание, что, согласно официальному ответу Роспотребнадзора, территориальные управления ведомства уже объявили официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований семи юридическим лицам.

Роскачество обнаружило бактерии в бургерах в ходе оценки продукции из 20 крупнейших сетей фастфуда. Проверка охватила 488 показателей безопасности, качества и достоверности маркировки.

В результате нарушения санитарных норм были выявлены у BB&Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский".

Кишечные палочки нашли в бургерах первых пяти компаний. Во всех семи случаях зафиксировано превышение допустимого уровня микроорганизмов КМАФАнМ.