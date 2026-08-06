Эксперт Деревсков: кишечная палочка в бургере не всегда указывает на плохое мясо

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Кишечная палочка в готовом бургере не всегда свидетельствует о проблемах с мясом или недостаточной прожарке котлеты. Об этом рассказал Москве 24 эксперт в области пищевой безопасности, старший преподаватель Росбиотеха, генеральный директор "Старт качества" Константин Деревсков.

Эксперт дал комментарий на фоне проверки Роскачеством бургеров из 20 крупнейших сетей фастфуда, где обнаружили бактерии группы кишечных палочек в продукции пяти компаний, а также превышение допустимого уровня микроорганизмов у семи брендов, включая BB&Burgers, "The Бык", Burger Heroes, "Бюро", Ketch up, Torro Grill и "Dostaевский".



Константин Деревсков эксперт в области пищевой безопасности, старший преподаватель Росбиотеха, генеральный директор "Старт качества" Кишечная палочка – это, прежде всего, индикатор того, что на одном из этапов производства произошел сбой в системе санитарного контроля. Наиболее уязвимый этап – сборка готового продукта. После полноценной термической обработки котлета становится безопасной, однако свежие овощи, соусы, инвентарь, разделочные поверхности или нарушения правил гигиены персоналом могут привести к повторному загрязнению.

Как отметил специалист, обнаружение следов ДНК курицы в составе (ряда образцов бургеров, попавших на проверку Роскачества. – Прим. ред.) вовсе не обязательно указывает на умышленную подмену ингредиентов. Куда вероятнее, что произошло перекрестное загрязнение и следы продукта попали в состав из-за использования одного и того же оборудования на производстве.

"Безопасность готового продукта невозможно определить по внешнему виду, запаху или вкусу. Именно поэтому на первый план сегодня выходит доверие к производителю и его внутренним стандартам качества", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что добросовестные предприятия инвестируют не только в сырье, но и в процедуры контроля, обучение персонала, санитарную обработку оборудования и постоянный мониторинг критических точек производства.

Если после употребления продукта возникли сомнения в его качестве или ухудшилось самочувствие, эксперт рекомендовал сохранить чек, упаковку и по возможности остатки продукции. Это позволит провести объективную проверку и при необходимости защитить права потребителя.

До этого Роскачество опубликовало результаты проверки высокобелковой молочной продукции, выявив ряд серьезных нарушений. В частности, в мороженом Bombbar обнаружены бактерии группы кишечной палочки, растительные жиры и ДНК растений, не указанные в составе, а уровень белка не соответствует заявленному. Кроме того, в продукции брендов O!Life и Bombbar зафиксировано превышение норм по содержанию микроорганизмов.