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21 сентября, 17:17

Технологии

Ирландия оштрафовала Google на $560 млн за отслеживание геолокации пользователей

Фото: 123RF.com/mamunsheikhk

Ирландский орган по защите данных (Data Protection Commission, DPC) оштрафовал компанию Google на 403 миллиона евро (более 560 миллионов долларов, или 38,958 миллиарда рублей) за отслеживание геолокации пользователей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение было принято по итогам расследования, начатого в 2020 году после жалоб от нескольких европейских организаций по защите прав потребителей на обработку Google данных о геолокации. Согласно DPC, компания нарушила общий регламент Евросоюза (ЕС) по защите данных.

Регулятор также обязал Google в течение шести месяцев организовать обработку данных в соответствии с требованиями.

Заместитель комиссара Грэм Дойл отметил, что отслеживание геолокации пользователей компании является непрозрачным, поэтому многие могли не знать, что данные об их местоположении используются при определении их интересов для подбора рекламы.

Ранее в Google заявили, что изменения в поисковой выдаче в Евросоюзе из-за требований антимонопольного законодательства ухудшили качество поиска и навредили местному бизнесу. Теперь в результатах поиска больше внимания уделяется онлайн-посредникам, из-за чего местные компании оказываются в менее выгодном положении. Также нововведения ухудшают пользовательский опыт европейцев и ограничивают доступ к некоторым привычным функциям.

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