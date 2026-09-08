Google сообщил о снижении качества поиска для пользователей в ЕС

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В Google считают, что изменения в поисковой выдаче в Евросоюзе из-за требований антимонопольного законодательства ухудшили качество поиска и навредили местному бизнесу. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил старший вице-президент американской компании по направлению поиска и рекламы Ник Фокс.

Он объяснил, что Google внес эти корректировки для соблюдения закона о цифровых рынках. Однако, по словам Фокса, теперь в результатах поиска больше внимания уделяется онлайн-посредникам, из-за чего местные компании оказываются в менее выгодном положении. Также нововведения ухудшают пользовательский опыт европейцев и ограничивают доступ к некоторым привычным функциям.

В агентстве отмечают, что теперь при поиске отелей, авиакомпаний и ресторанов пользователи сначала видят сервисы сравнения цен, а не прямые ссылки на сайты соответствующих компаний.

В Google утверждают, что аналогичные изменения, внедренные ранее, уже привели к сокращению бесплатного прямого трафика на сайты европейских компаний на 30%. При этом уточняется, что за пределами Евросоюза поисковая выдача останется без этих изменений.

Новые требования появились после того, как в июле Еврокомиссия оштрафовала Google на 460 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках. Тогда компания отдавала преимущество собственным сервисам в результатах поиска по товарам, отелям, транспорту и спортивной тематике, напомнили в СМИ.

Еврокомиссия предоставила Google 60 дней для устранения выявленных нарушений. В случае невыполнения требований компании могут назначить штраф в размере до 5% от ее глобального оборота.

Ранее сообщалось, что Google в августе подал заявки на регистрацию восьми товарных знаков в России. Среди них – Google Meet, Gmail, Google Keep, Google Drive, Google Forms, Google Chat, Google Cloud и Magic Pointer.

