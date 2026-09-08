В Госдуме выступили за смягчение правил учета домашней птицы

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В России могут вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Госдумы Евгений Ревенко.

С 1 сентября в России действуют требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На фоне этого в соцсетях появились сообщения, что для постановки на учет кур якобы нужно везти в МФЦ.

По словам Ревенко, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке. Депутаты предлагают не учитывать птицу, которую содержат для собственных нужд.

"Для фермеров и ЛПХ, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться: там, где есть товарный оборот, это оправданно и необходимо", – сказал Ревенко.

Он подчеркнул, что регулирование должно быть соразмерным. Нововведения должны защищать здоровье людей и животных, не создавая лишних барьеров для граждан.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сказал, что правительству следовало бы скорректировать свое постановление об учете животных или отменить некоторые его положения. В свою очередь, вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил уполномоченным ведомствам провести дополнительную оценку практической реализации требований по учету животных в хозяйствах.

Между тем в Россельхознадзоре объяснили, что учет домашней птицы и кроликов обязателен, если их поголовье превышает установленный лимит. Ведомство призвало россиян не нести животных в МФЦ, а для постановки на учет обращаться в государственную ветеринарную службу своего района или города.