Прокуратура начала проверку после сообщений о гибели скота в Подмосковье

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Прокуратура Московской области организовала проверку по факту сообщений о ненадлежащем содержании животных на одной из ферм области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, распространенной в СМИ, местные жители жалуются на неудовлетворительные условия содержания скота, антисанитарию на территории фермы и гибель животных.

Проведение проверочных мероприятий поручено Ногинской городской прокуратуре с привлечением сотрудников контролирующих органов. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее на Камчатке произошла массовая гибель морских птиц. Специалисты провели отбор проб патологического материала от погибших животных. Образцы направят в лабораторию для проверки на наличие особо опасных заболеваний.