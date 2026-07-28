Фото: телеграм-канал "Экология Камчатки"

Массовая гибель морских птиц произошла на Камчатке. Множество мертвых особей были обнаружены на Халактырском пляже, сообщает "Радио 1" со ссылкой на правительство региона.

Предварительно установлено, что на различных участках побережья нашли не менее 14 мертвых птиц. Причем информация о гибели пернатых поступила в профильные службы после публикаций в СМИ.

Для выяснения причин происшествия на место выехали представители краевого министерства сельского хозяйства, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Специалисты провели отбор проб патологического материала от погибших птиц.

Как уточнили в пресс-службе правительства, образцы направят в лабораторию для проверки на наличие особо опасных заболеваний.

Схожие инциденты ранее произошли сразу на нескольких побережьях Европы. За 3 месяца на атлантическом побережье Франции обнаружили более 45 тысяч погибших тупиков.

В то же время мертвых птиц находили на побережьях Ирландии, Великобритании, Испании и Португалии. В качестве причины специалисты указали на штормы, из-за которых пернатые не смогли добыть достаточно пищи и погибали от истощения.