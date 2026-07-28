Более 1,4 тыс дворов отремонтировали в Москве с начала 2026 года

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

С начала 2026 года в Москве привели в порядок более 1,4 тысячи дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Важное направление нашей работы – создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие – благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы на запланированных объектах проходят во всех административных округах.

В рамках проектов специалисты обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а также проводят озеленение. Вместе с тем в плане стоят задачи по обновлению детских и спортивных площадок – там меняют покрытие и оборудование.

Кроме того, рабочие устанавливают современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, меняют или оборудуют новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства размещают качели и беседки.

Параллельно с этим специалисты КГХ продолжают соответствующие мероприятия на столичной транспортной инфраструктуре. На сегодняшний день в городе выполнили 60% работ по обновлению дорожной разметки.

В первую очередь разметку обновляют на ключевых магистралях, возле школ, детских садов, больниц, крупных транспортных объектов, парков, театров и кинотеатров. Работы проводят преимущественно ночью с частичным ограничением движения, чтобы не создавать заторы.

