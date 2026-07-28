Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 09:34

Город

Более 1,4 тыс дворов отремонтировали в Москве с начала 2026 года

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

С начала 2026 года в Москве привели в порядок более 1,4 тысячи дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Важное направление нашей работы – создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие – благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы на запланированных объектах проходят во всех административных округах.

В рамках проектов специалисты обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а также проводят озеленение. Вместе с тем в плане стоят задачи по обновлению детских и спортивных площадок – там меняют покрытие и оборудование.

Кроме того, рабочие устанавливают современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками, меняют или оборудуют новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства размещают качели и беседки.

Параллельно с этим специалисты КГХ продолжают соответствующие мероприятия на столичной транспортной инфраструктуре. На сегодняшний день в городе выполнили 60% работ по обновлению дорожной разметки.

В первую очередь разметку обновляют на ключевых магистралях, возле школ, детских садов, больниц, крупных транспортных объектов, парков, театров и кинотеатров. Работы проводят преимущественно ночью с частичным ограничением движения, чтобы не создавать заторы.

Читайте также


городблагоустройствоЖКХ

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика