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28 июля, 13:28

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Песков: решений о поддержке Wildberries со стороны государства пока не принималось

Решений о поддержке Wildberries со стороны государства пока не принималось – Песков

Фото: kremlin.ru

Конкретных решений о государственной поддержке компании Wildberries пока не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков высоко оценил решение Wildberries оказать поддержку продавцам, понесшим потери из-за атак на склады маркетплейса. Он назвал этот шаг беспрецедентным.

"Хотя де-юре такого обязательства у компании не было. Это, конечно, заслуживает очень высокой оценки", – подчеркнул Песков.

Атаки на логистические центры Wildberries начались 18 июля. С того момента вражеские БПЛА наносили удары по складам компании в подмосковной Электростали, в Котовске Тамбовской области, Краснодаре, ставропольском Невинномысске и Симферополе.

Также целями для ударов становились объекты маркетплейса в Новосаратовке в Ленинградской области, а также в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга. Сообщалось и об эвакуациях в логистических центрах Wildberries в Коледине, Подольске, Екатеринбурге и удмуртском Сарапуле.

Кроме того, атакам БПЛА подвергались склады одного из маркетплейсов в Воронежской области и административное здание логистического центра в Твери. Названия компаний, которым принадлежат объекты, не уточнялись.

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