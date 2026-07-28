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28 июля, 15:17

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The Sun: в Великобритании сиделка получила срок за издевательства над пенсионеркой

В Великобритании сиделка получила срок за издевательства над пенсионеркой

Фото: Police Department

Сиделка по имени Луиза Харрис в Великобритании получила срок за жестокое обращение с 81-летней Элизабет Энн Шиптон, страдающей деменцией. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Семья пострадавшей рассказала, что доверила 42-летней Харрис уход за пожилой женщиной, но позже камера, установленная в доме, зафиксировала нападки сиделки на подопечную. Видеозапись стала ключевым доказательством в суде.

На кадрах видно, как Харрис оскорбляет пенсионерку, требует сказать, где находятся деньги, и грубо обращается с ней в постели. В какой-то момент сиделка положила руку на грудь женщины и давила, а та жаловалась на боль.

Королевский суд Суонси назначил Харрис наказание в виде 3 месяцев лишения свободы. Однако родственники пострадавшей сочли приговор слишком мягким и подали апелляцию.

Дочь Шиптон отметила, что ее мать пережила сильный стресс и до сих пор тяжело переносит случившееся.

"Она все время думает, что Луиза вернется, и у нее такие яркие воспоминания, что ей дают успокоительное", – рассказала британка.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в краже денег у пенсионерки. Злоумышленник вместе с ребенком проник в квартиру пожилой женщины под предлогом утоления жажды. Пока хозяйка давала воду мальчику, мужчина обыскал вещи и похитил 27 тысяч рублей.

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