Новый посол Германии Клеменс фон Гетце прибыл в Москву

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Новый посол Германии в России Клеменс фон Гетце приехал в Москву и уже приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщило посольство ФРГ в РФ.

Дипломатическое представительство опубликовало видеоролик, в котором фон Гетце подтвердил свой приезд и начало работы. Подробности его первых встреч и планов пока не раскрываются.

До этого послом ФРГ в РФ был Александер Ламбсдорфф, он покинул Россию в июле 2026 года. МИД РФ сообщал, что дипломат должен отправиться в Германию на машине.

Немецкое посольство посвятило Ламбсдорффу ролик, в котором сравнило его с Воландом из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на это видео. Она заявила, что немецкий дипломат "не заслужил света".