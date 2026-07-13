Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 17:33

Политика
Главная / Новости /

МИД РФ назвал причиной вызова посла Ламбсдорфа помощь ФРГ украинцам в атаках на Россию

МИД РФ назвал причину вызова посла ФРГ

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

МИД России вызвал немецкого посла Александера Ламбсдорфа из-за участия Германии в террористических атаках Украины по российской гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

"Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии", – указали в министерстве.

В частности, российские дипломаты заявили о недопустимости заключений ФРГ с Украиной соглашений военного и военно-технического характера, организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России. Речь идет об ударных и разведывательных беспилотниках, реактивных боеприпасах, зенитных ракетах. Кроме того, недопустимы прямые поставки вооружений.

Представители МИД РФ также довели до посла неприемлемость попыток ФРГ указывать третьим государствам, включая официальных представителей Северной Кореи, в каком формате и как им выстраивать отношения с российской стороной.

"В ходе встречи указали послу, что сползание информационно-коммуникационной работы немецкого агитпропа в стилистику худших практик нацистской пропаганды безнравственно и вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения в нашей стране", – добавили дипломаты.

При этом в российском МИД отметили, что Ламбсдорф в скором времени возвращается в Германию в связи с истечением срока своих полномочий. Он это сделает на машине. Таким образом, эта информация "дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом" в Москве, резюмировали в ведомстве.

Немецкого посла попросили приехать в МИД РФ 13 июля. В этот же день сообщалось о вызове российского посла Сергея Нечаева в министерство иностранных дел Германии в связи с кибератаками, в которых подозревают Россию.

Читайте также


политика

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика