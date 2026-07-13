МИД РФ назвал причиной вызова посла Ламбсдорфа помощь ФРГ украинцам в атаках на Россию

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

МИД России вызвал немецкого посла Александера Ламбсдорфа из-за участия Германии в террористических атаках Украины по российской гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

"Ему указано на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии", – указали в министерстве.

В частности, российские дипломаты заявили о недопустимости заключений ФРГ с Украиной соглашений военного и военно-технического характера, организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России. Речь идет об ударных и разведывательных беспилотниках, реактивных боеприпасах, зенитных ракетах. Кроме того, недопустимы прямые поставки вооружений.

Представители МИД РФ также довели до посла неприемлемость попыток ФРГ указывать третьим государствам, включая официальных представителей Северной Кореи, в каком формате и как им выстраивать отношения с российской стороной.

"В ходе встречи указали послу, что сползание информационно-коммуникационной работы немецкого агитпропа в стилистику худших практик нацистской пропаганды безнравственно и вызывает исторически обусловленное отторжение и возмущение самых широких слоев населения в нашей стране", – добавили дипломаты.

При этом в российском МИД отметили, что Ламбсдорф в скором времени возвращается в Германию в связи с истечением срока своих полномочий. Он это сделает на машине. Таким образом, эта информация "дезавуирует ранее появившуюся хамскую публикацию пресс-службы посольства ФРГ о ситуации с топливом" в Москве, резюмировали в ведомстве.

Немецкого посла попросили приехать в МИД РФ 13 июля. В этот же день сообщалось о вызове российского посла Сергея Нечаева в министерство иностранных дел Германии в связи с кибератаками, в которых подозревают Россию.