Press TV: Иран нанес удары по системам связи, складам топлива и боеприпасов США в Кувейте

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Иранские военные атаковали американские объекты на территории Кувейта. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Отмечается, что удары стали ответом на неоднократные атаки со стороны США. С помощью дронов-камикадзе были поражены системы военной связи, склады с топливом и боеприпасами, зенитно-ракетный комплекс Patriot, а также диспетчерская вышка.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Удар стал ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.