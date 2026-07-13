Ограничения введены в аэропорту Жуковский

Фото: Агентство "Москва"

Временные ограничения введены в столичном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань приостановила прием и выпуск самолетов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на использование воздушного пространства были введены в районе аэропорта Домодедово. Авиагавань обслуживала рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Позднее аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

Корректировки в работу воздушной гавани вносили на фоне атак украинских беспилотников на столицу. В ночь на 13 июля в сторону Московского региона летело свыше 350 вражеских дронов. На данный момент также сбиты 57 беспилотников, летевших в сторону Москвы.