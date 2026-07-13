342 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в ночь на 13 июля 342 украинских дрона над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Беспилотники были сбиты в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.

Кроме того, за это же время БПЛА были уничтожены над территорией Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Адыги, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате падения обломков украинского дрона на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также фрагменты БПЛА рухнули на территории частного дома в поселке Ильич. В результате повреждены остекление и окна дома, началось возгорание хозпостройки, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, в Белореченском районе обломки беспилотника повредили ангар с техникой на территории предприятия.

