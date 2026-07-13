Грозовые дожди вновь накроют Москву 13 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Грозовые дожди вновь накроют Москву в понедельник, 13 июля. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, передает RT.

По его словам, погода в столице в этот день будет зависеть от периферии циклона, центр которого смещается на юго-восток ЦФО. Под его влиянием образуется переменная облачность.

Кратковременные осадки, преимущественно на севере и западе области, ожидаются во второй половине дня.

При этом температура воздуха в городе составит 21–23 градуса, а по области будет варьировать между 19 и 24. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 3–8 метров в секунду, во время грозы – усиливаться.

В минувшую субботу, 11 июля, в Центральной России выпала месячная норма осадков, а в Подмосковье – 52% от нормы. В частности, на столичный метеостанции ВДНХ зафиксировали 8 миллиметров осадков, на Балчуге – 15 миллиметров, в Бутово – 20 миллиметров или 23% от нормы месяца.

Причем непогода спровоцировала падение 50 деревьев. Одно из них, например, рухнуло на пустую спортплощадку в центре города. В результате никто не пострадал, а городские службы оперативно ликвидировали последствия.

