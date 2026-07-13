Житель Подмосковья получил 2,5 года за слив топлива из каршеринговых авто

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Суд приговорил жителя Подмосковья к лишению свободы за кражу топлива из каршеринговых автомобилей и пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Установлено, что в 2025 году мужчина дважды забирал топливо из бензобаков каршеринговых машин для заправки личного авто. Общий объем похищенного составил 98 литров. В результате две компании получили ущерб на сумму свыше 5 тысяч рублей.

Кроме того, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, мужчина трижды садился за руль пьяным. Во всех случаях он передвигался по городскому округу Домодедово и был остановлен полицейскими.

"Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, суд конфисковал BMW в доход государства.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в краже иномарки на востоке Москвы. Водительская дверь не была заперта. Злоумышленник проник в салон, завел двигатель с помощью проводов и скрылся. Угонщиком оказался 35-летний приезжий.