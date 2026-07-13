Алиев заявил о нормализации отношений между Азербайджаном и Россией

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Азербайджан и Россия нормализовали отношения. Об этом азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума, передает РИА Новости.

"Мы придаем большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента (России Владимира. – Прим. ред.) Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой", – сказал Алиев.

Он уточнил, что Баку знает об определенных трудностях, но главное, считает он, заключается в том, что этот этап остался уже позади. Контакты на различных уровнях продолжаются, добавил президент Азербайджана.

Ранее Россия и Азербайджан достигли договоренностей по урегулированию последствий крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау в Казахстане. Стороны подтвердили намерение развивать двусторонние отношение на основе взаимного уважения.

Речь идет о самолете Embraer 190, который упал 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Алиев утверждал, что лайнер был поврежден из-за обстрела с земли. По его мнению, трагедии можно было бы избежать при координации действий между военными и гражданскими службами России.

При этом позже Алиев уточнил, что Баку не рассматривал крушение борта как умышленную атаку. При этом Азербайджан требовал признания случившегося и наказания виновных.