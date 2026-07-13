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13 июля, 22:03

Политика

Приставы взыщут с политика Надеждина более 1,4 млн рублей

Фото: ТАСС/Михаил Синицын (Борис Надеждин признан в РФ иноагентом)

Политик Борис Надеждин (признан в РФ иноагентом) должен будет заплатить более 1,4 миллиона рублей в счет долга. Деньги с него взыщут приставы, говорится в материалах судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, 18 февраля 2024 года в отношении Надеждина начали исполнительное производство. Именно в рамках него с политика должны взыскать больше 1,45 миллиона рублей сбора.

Ранее стало известно о задержании Надеждина. Его 13 июля отвезли в отдел полиции в Долгопрудном. Сообщалось, что политику могло грозить до 15 суток ареста из-за демонстрации экстремистской символики. Однако позже стало известно, что его отпустили.

Минюст РФ включил Надеждина в реестр иноагентов 10 июля. По данным ведомства, он участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных в России организаций, распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

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