ТАСС: Надеждин может сесть на 15 суток за демонстрацию экстремистской символики

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда /Михаил Фролов/(Борис Надеждин признан в РФ иноагентом)

Политику Борису Надеждину (признан в РФ иноагентом) грозит до 15 суток административного ареста из-за демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Один из судов Москвы в ближайшее время рассмотрит протокол об административном правонарушении. Ему вменяют статью 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций".

По этой статье человек может получить или до 15 суток ареста, или штраф в размере 1–2 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, или обязательные работы сроком до 100 часов.

10 июля Надеждина внесли в перечень иностранных агентов. Причиной этому стало его участие в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Также он сообщал недостоверную информацию о действиях российских властей и об избирательной системе, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

О задержании Надеждина стало известно 13 июля. Его отвезли в отдел полиции в Долгопрудном.