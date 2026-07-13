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13 июля, 16:31

Происшествия

Двое детей пострадали после ночной атаки БПЛА в Солнечногорске

Фото: МАХ/"Михальков.Солнечногорск"

Двое детей получили ранения в результате ночной атаки украинских БПЛА в подмосковном Солнечногорске. Об этом глава округа Константин Михальков сообщил в мессенджере MAX.

"Пострадали двое детей. Им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю ребятам скорейшего восстановления", – написал он.

По информации Михалькова, в результате атаки на улице Банковской повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, также повреждены автомобили и зафиксированы локальные разрушения. С первых минут он находится на месте, где работают все оперативные службы, подчеркнул глава округа.

В свою очередь, управляющая компания "Креатив" и специалисты МБУ "ДЕЗ" приступили к очистке фасада и придомовой территории. Специалисты также обследуют квартиры и оценивают ущерб. Техническое обследование здания будет проводиться до 14 июля. На месте находятся газовые, коммунальные и экстренные службы.

Михальков уточнил, что для жителей пострадавших квартир в новом корпусе школы № 4 по адресу Молодежный проезд, строение 4, открыт пункт временного размещения. Там оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь, также есть горячее питание и чай. При необходимости граждане могут воспользоваться душем и остаться на ночлег.

"Понимаем, что для многих важно не оставлять без присмотра домашних питомцев. Поэтому рядом организован отдельный пункт размещения для животных", – добавил он.

Глава округа призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Он также призвал не публиковать в соцсетях и чатах фотографии и видеозаписи происшествия, работы служб и последствий повреждений. Такие материалы могут быть использованы противником, кроме того, они мешают работе специалистов.

По всем вопросам люди могут обратиться но номеру 112 или горячей линии Солнечногорского округа 8 (800) 201-67-47. Всем жителям будет оказана помощь, заверил Михальков.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Подмосковье в ночь на 13 июля. Всего сбили 81 украинский дрон.

В поселке Пионерском в Истринском округе после падения БПЛА погибли три человека, еще трое получили травмы. В пяти частных домах вспыхнул пожар. Одной из пострадавших врачи провели операцию, состояние женщины стабильно.

Кроме того, в Можайске дрон противника повредил карниз и остекление двух окон одного из многоквартирных домов. После атаки СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Минобороны России сообщило об уничтожении 926 беспилотников за сутки

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