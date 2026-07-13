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13 июля, 10:58

Происшествия

Врачи прооперировали одну из пострадавших при атаке БПЛА под Истрой

Фото: телеграм-канал "Татьяна Витушева"

Врачи прооперировали одну из пострадавших при атаке БПЛА под Истрой в Московской области, сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в своем канале в мессенджере MAX.

"Женщина, пострадавшая сегодня (13 июля. – Прим. ред.) ночью в ходе атаки БПЛА противника, была доставлена в Истринскую больницу, прооперирована, ее состояние стабилизировано. В настоящее время переводится в МОНИКИ", – говорится в публикации.

По словам Витушевой, у мужчины, который тоже пострадал при атаке, диагностированы легкие осколочные ранения. Его состояние стабильное, он находится под наблюдением медиков в Истринской больнице.

"Третий пострадавший после получения первичной медицинской помощи на месте происшествия от госпитализации отказался", – добавила глава округа.

Украинские беспилотники ударили по Московской области в ночь на 13 июля. Всего нейтрализовали 81 дрон. Их сбили над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной.

В поселке Пионерском в Истринском округе после падения БПЛА погибли три человека, еще трое получили ранения. Кроме того, на месте ЧП вспыхнул пожар в пяти частных домах.

Региональная прокуратура открыла горячую линию для жителей, пострадавших при атаке. Граждане могут обратиться за помощью по телефону +7 (916) 240-31-28. После атаки на Подмосковье следователи возбудили уголовное дело о теракте.

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