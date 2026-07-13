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13 июля, 14:53

Политика

Милонов заявил, что человека в 40 лет нужно считать взрослым

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

40-летних граждан нужно считать взрослыми, а не причислять к молодежи, так как к этому возрасту люди уже имеют в том числе семейные обязательства. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал увеличить возраст российской молодежи до 40 лет. По его мнению, сейчас человек дольше сохраняет способность работать, а также высокие показатели умственной и физической деятельности.

"К 40 годам человек, как правило, обзаводится семьей, жильем, детьми. В таком статусе его точно можно назвать состоявшимся взрослым человеком: хоть мужчину, хоть женщину", – пояснил Милонов.

Парламентарий посчитал странным относить к молодежи, например, мужчину с седой головой и хроническим гастритом. По его словам, это противоречит природе. Вместе с тем депутат призвал обсуждать не сдвиг границ молодости, а расширение границ зрелости.

В настоящее время в России молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. При этом в Госдуме ранее поддержали увеличение возраста молодежи до 39 лет, а в Общественной палате – до 40 лет.

Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддержала эти инициативы, подчеркнув, что 35 лет является "оптимальным решением".

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