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13 июля, 15:10

Происшествия

Обрушившийся в бухте в Приморье пирс принадлежал закрытой базе отдыха

Фото: МАХ/"Следком Приморья"

Обрушившийся пирс в бухте Муравьиной в Приморье принадлежал закрытой базе отдыха "Мостовик" и находится на ее территории. Об этом рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.

"Принадлежит базе отдыха "Мостовик", но она сейчас пока не функционирует", – приводит ее слова РИА Новости.

Римская также уточнила, что сама база отдыха находится в собственности ООО "Фэн Янь". Согласно открытым источникам, компания зарегистрирована в Уссурийске. Ее основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Аварийный пешеходный мост, проходящий через море, обрушился на пляже Большая Тавайза в Приморском крае 13 июля. По словам очевидцев, конструкция рухнула после прыжка ребенка. Выяснилось, что в тот момент с моста в общей сложности прыгали около 20 человек.

В результате ЧП пострадали 4 человека. Взрослого мужчину осмотрели медики, от госпитализации он отказался. Также травмы получили трое подростков в возрасте 16, 15 и 14 лет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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