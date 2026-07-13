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13 июля, 12:02

Происшествия

Один из пострадавших во время обрушения моста в Приморье рассказал о ЧП

Фото: МАХ/"МЧС Приморского края"

Один из пострадавших во время обрушения моста в Приморье рассказал, что конструкция начала "трескаться", когда они с другом стояли на ней. Его слова передает РЕН ТВ.

Он сообщил, что успел схватиться за трос, но в тот же момент сооружение рухнуло. Конструкции упали прямо на него, но обошлось без травм: молодой человек смог выбраться.

Кроме того, мужчина рассказал, что смог извлечь из-под завалов девочку и двух молодых людей, а также передать их врачам. По его словам, у одного из пострадавших был оторван палец, а у другого выявлен перелом лодыжки. У еще одного человека зафиксирована травма колена.

Аварийный пешеходный мост, проходящий через море, обрушился на пляже Большая Тавайза в Приморском крае 13 июля. Очевидцы рассказывали, что конструкция рухнула после прыжка ребенка. Сразу после этого на берегу и в воде началась паника, сопровождающаяся криками детей и взрослых.

Выяснилось, что в момент происшествия с моста прыгали дети, всего около 20 человек. Им оказали помощь отдыхающие, которые начали доставать ребят из воды.

В результате ЧП пострадали 4 человека. По данным регионального Минздрава, взрослого мужчину осмотрели медики, от госпитализации он отказался. Также пострадали трое подростков в возрасте 16, 15 и 14 лет. Согласно предварительной оценке, двое из них получили легкие травмы, один – средней тяжести.

По факту обрушения пирса в бухте Муравьиная в городе Артеме возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию сооружения.

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