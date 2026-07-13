Найдено тело четвертого погибшего после крушения лодки на реке Алдан в Якутии

Фото: MAX/"Служба спасения Якутии"

Спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, который пропал после крушения моторной лодки на реке Алдан в Якутии. Об этом сообщает служба спасения республики в своем телеграм-канале.

Погибшего нашли в 40 километрах ниже по течению от места, где перевернулась лодка. Мужчину искали с помощью гидролокатора бокового обзора.

Лодка "Обь" с 5 пассажирами перевернулась на реке Алдан примерно в 25 километрах выше по течению от якутского поселка Угоян 9 июля. В результате один человек смог выбраться самостоятельно, остальные пропали. В связи с этим была организована поисково-спасательная операция.

Сперва были найдены вещи, которые находились на опрокинувшейся лодке. Затем спасатели обнаружили тела двух мужчин, а позднее – тело еще одного мужчины примерно в 20 километрах ниже по течению от места происшествия.

По факту произошедшего было заведено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

