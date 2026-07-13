Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 14:37

Происшествия

Найдено тело четвертого погибшего после крушения лодки на реке Алдан в Якутии

Фото: MAX/"Служба спасения Якутии"

Спасатели обнаружили тело четвертого мужчины, который пропал после крушения моторной лодки на реке Алдан в Якутии. Об этом сообщает служба спасения республики в своем телеграм-канале.

Погибшего нашли в 40 километрах ниже по течению от места, где перевернулась лодка. Мужчину искали с помощью гидролокатора бокового обзора.

Лодка "Обь" с 5 пассажирами перевернулась на реке Алдан примерно в 25 километрах выше по течению от якутского поселка Угоян 9 июля. В результате один человек смог выбраться самостоятельно, остальные пропали. В связи с этим была организована поисково-спасательная операция.

Сперва были найдены вещи, которые находились на опрокинувшейся лодке. Затем спасатели обнаружили тела двух мужчин, а позднее – тело еще одного мужчины примерно в 20 километрах ниже по течению от места происшествия.

По факту произошедшего было заведено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

Читайте также


происшествиярегионы

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика