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13 июля, 17:22

Общество

Минпросвещения опровергло разработку рекомендаций по сладостям и одежде для детей

Фото: 123RF.соm/kunlathida6242

Информация о том, что Минпросвещения якобы подготовило рекомендации касательно сладостей, цвета одежды и других бытовых вопросов для детей, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Ведомство не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последнее время. Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией", – заявили в ведомстве.

Также в Минпросвещения напомнили, что сфера компетенции ведомства – разработка государственных образовательных стандартов, программ и методических рекомендаций, которые касаются непосредственно организации воспитательной и образовательной работы.

Ведомство добавило, что ключевое внимание министерства уделяется формированию личности ребенка, его социализации, патриотическому воспитанию, а также обеспечению безопасной и комфортной образовательной среды.

"Что касается тематики здорового питания, гигиенических норм или рекомендаций по внешнему виду, то данные вопросы находятся в ведении профильных ведомств", – заключили в министерстве.

Ранее Минпросвещения рекомендовало регионам предусмотреть для учащихся первых классов дополнительные каникулы в новом учебном году. В ведомстве заявили, что они должны пройти с 15 по 21 февраля 2027 года. Кроме того, согласно рекомендациям министерства, новый учебный год следует начать 1 сентября 2026 года, а завершить 26 мая 2027 года.

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