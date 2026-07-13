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13 июля, 16:45

Общество

Подмосковные врачи спасли пациента с почти перекрытой сонной артерией

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Пушкинской больницы спасли пожилого мужчину, сонную артерию которого на три четверти закупорила бляшка. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина пришел на плановый осмотр, во время которого рассказал о головокружениях и случае потери речи. Тогда невролог отправил пациента на УЗИ брахиоцефальных сосудов.

"Обследование выявило гемодинамическую бляшку, которая закрывала просвет сонной артерии на 75% на протяжении двух с половиной сантиметров. Бляшка была с тромботическими наслоениями и фрагментами распада, которые в любой момент могут отлетать и попадать в мозг", – рассказал сосудистый хирург Пушкинской больницы Борис Козловский.

Он пояснил, что такие процессы могут привести к ишемическому инсульту. В связи с этим мужчину экстренно госпитализировали, а затем провели ему каротидную эндартерэктомию.

По словам хирурга, данная операция относится к числу самых высокотехнологичных и кропотливых в сосудистой хирургии. В итоге медики удалили бляшку и нормализовали кровоток. На четвертый день после вмешательства мужчину выписали домой.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы вернули зрение почти ослепшему 97-летнему пациенту. На момент обращения в медучреждение мужчина уже не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве. В итоге пациенту удалили катаракты и имплантировали в оба глаза искусственные хрусталики. После вмешательства мужчина вновь смог обслуживать себя.

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