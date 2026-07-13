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13 июля, 16:28

Политика

Новый список для обмена с Украиной включит военных и гражданских

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Новый список для обмена пленными между Россией и Украиной включает и военных, и мирных граждан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.

Она уточнила, что у нее выстроена коммуникация с украинской стороной. В настоящее время готовится список по военнопленным и гражданским лицам. Лантратова выразила надежду, что в ближайшее время получится провести обмен.

Ранее омбудсмен рассказала, что РФ удалось договориться с Украиной и вернуть домой всех незаконно удерживаемых жителей Курской области. Более того, она смогла вернуть из плена 550 российских бойцов.

По словам Лантратовой, этому способствовало тесное взаимодействие с министерством обороны РФ, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН и коллегами из Белоруссии.

160 российских военных вернулись из украинского плена

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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