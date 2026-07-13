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13 июля, 16:13

Политика

Путин заявил, что поручения президента – это "не болтовня"

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Поручения президента России – это "не болтовня какая-то". Они даются после получения соответствующих обращений граждан, заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".

"Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны. Вот, насколько мне известно, сейчас у вас (Народного фронта. – Прим. ред.) на контроле 552 поручения президента. Это не болтовня какая-то", – сказал российский лидер.

В ходе мероприятия глава государства также вручил победителям специальной номинации "Все для Победы" кубки Общероссийского народного фронта. В числе награжденных оказались охранники Старобельского педагогического колледжа Анатолий Васильченко и Виктор Тараскин, которые спасали студентов после украинской атаки на общежитие образовательного учреждения.

Мужчины открывали входы и ворота, чтобы помочь молодым людям выбраться на улицу. Двух девушек с травмами ног они перенесли в безопасное место.

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