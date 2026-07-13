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13 июля, 15:55

Общество

Владимир Путин вручил кубки ОНФ охранникам Старобельского колледжа

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Владимир Путин вручил кубки Общероссийского народного фронта (ОНФ) охранникам Старобельского педагогического колледжа Анатолию Васильченко и Виктору Тараскину. Они спасали студентов после атаки ВСУ на общежитие.

Церемония состоялась на сцене зала пленарных заседаний Национального центра "Россия". Награды получили победители номинации "Все для Победы".

В частности, Васильченко и Тараскин под огнем открывали все входы и ворота, а также перенесли 2 девушек с ранеными ногами в безопасное место. Всего их усилиями удалось спасти 30 человек.

Также был награжден дагестанец Шамиль Устарбеков, который, несмотря на расстройство аутистического спектра, во время паводка спасал людей. Течение унесло и самого мальчика, его смогли найти через несколько дней. Кроме того, кубок получила семья военнослужащего Пожярскене, собравшая на нужды бойцов более 6 миллионов рублей.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР 22 мая. В результате случившегося погиб 21 человек, еще 45 пострадали. Следователи завели уголовное дело о теракте.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что корпус образовательного учреждения восстановят, но здание общежития полностью разрушено. Студентов распределят в другие учебные заведения.

МИД России, комментируя атаку, подчеркивал, что Украина не избежит ответственности за случившееся.

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