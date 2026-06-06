Глава ЛНР заявил, что студентов из Старобельска распределят по другим колледжам

Фото: МАХ/"Леонид Пасечник"

Студентов колледжа в Старобельске, разрушенного при ударе дронов ВСУ, распределят по другим колледжам для дальнейшего обучения, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью "Вестям".

Он указал на то, что это необходимо для того, чтобы дети продолжили обучение и получали квалифицированное образование.

ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

Погиб 21 ребенок. Еще 45 человек получили ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По словам Пасечника, корпус колледжа будет полностью восстановлен, однако общежитие было разрушено полностью, поэтому на его месте возведут другое здание.

