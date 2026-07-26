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26 июля, 17:57

Происшествия

Судно "Омега" опрокинулось в акватории Волги в Астраханской области

Фото: МАХ/"Южная транспортная прокуратура"

Судно "Омега" опрокинулось в акватории Волги в Астраханской области. Специалисты проводят поиски одного пассажира, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в Наримановском районе. Ведомство организовало проверку безопасности судоходства.

"Астраханский транспортный прокурор выехал на место происшествия, обстоятельства и причины которого устанавливаются", – говорится в сообщении.

Ранее лодка с 5 пассажирами перевернулась на реке Алдан в Якутии. В результате один человек смог выбраться самостоятельно, остальные пропали. В связи с этим была организована поисково-спасательная операция.

Сперва были найдены вещи, которые находились на опрокинувшейся лодке. Затем спасатели обнаружили тела двух мужчин, позднее – тела еще двух человек.

По факту произошедшего было заведено дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

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