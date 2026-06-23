Катер с рыбаками перевернулся в Авачинском заливе Камчатки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Трое рыбаков перевернулись на моторной лодке в Авачинском заливе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Один из мужчин успел связаться с женой по радиостанции и сообщить о случившемся. Женщина обратилась в службу "112", после того как самостоятельные попытки найти пропавших, предпринятые их знакомыми, не дали результата.

В район бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. Также задействован буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы.

На данный момент местонахождение судна и рыбаков не установлено. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия и поставила ситуацию на контроль.

Ранее два человека пропали при опрокидывании лодки в Якутии. Инцидент произошел в Верхнеколымском районе. Судно опрокинулось в 100 километрах от села Нелемного.