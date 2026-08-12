Суд в Москве арестовал мужчину за надругательство над спящей девушкой в отеле

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В Москве суд заключил под стражу мужчину за преступление против половой неприкосновенности. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, в ночь на 9 августа подозреваемый, проходя по коридору отеля на улице Буженинова, заметил приоткрытую дверь чужого номера. Воспользовавшись тем, что находившаяся внутри девушка спала и не могла осознавать происходящее и оказать сопротивление, он проник в помещение и совершил противоправные действия.

Злоумышленника задержали, на допросе свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", фигуранту предъявлено соответствующее обвинение.

Ранее в столице арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании женщины в подвале дома на Ореховом бульваре. Инцидент произошел 29 июля. Женщина обратилась в полицию, после чего злоумышленника задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.