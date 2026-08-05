Двух иностранцев арестовали за изнасилование ребенка в Ульяновске

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Двух иностранных граждан арестовали по обвинению в надругательстве над девочкой в Ульяновске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, инцидент случился во дворе на улице Ленина. Мигранты в возрасте 20 и 22 лет изнасиловали девочку, которая была младше 14 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Иностранцев задержали и предъявили обвинения.

"По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Сотрудники правоохранительных органов также выяснят, находились ли мужчины в России законно.

Ранее в Нижегородской области начали процессуальную проверку после появления информации о том, что группа подростков надругалась над 12-летней девочкой. По данным СМИ, пострадавшая успела включить диктофон и записать голоса предполагаемых участников произошедшего – им от 10 до 14 лет.

