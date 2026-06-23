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23 июня, 23:22

Происшествия

В Дагестане возбудили дело после обвинения мужчины в домогательствах к дочери

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого бывшая жена обвинила в сексуальном насилии над их малолетней дочерью. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, предположив, что ее экс-супруг мог совершить противоправные действия в отношении ребенка. Следственный отдел по Кировскому району Махачкалы квалифицировал произошедшее по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Речь идет о действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Проверяются доводы заявительницы, назначены судебные экспертизы, допрашиваются люди, которые могут обладать значимой для расследования информацией. С девочкой будут работать психологи и другие профильные специалисты.

Кроме того, в ходе расследования дадут правовую оценку условиям проживания и воспитания ребенка. Особое внимание уделят ранее вынесенному заочному решению суда, которое определило место жительства девочки с отцом. Эти обстоятельства будут тщательно изучены.

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения полного и объективного расследования уголовное дело передано в аппарат следственного управления СК РФ по Республике Дагестан. По итогам проверки действиям всех причастных лиц будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее житель Калининградской области получил 11 лет лишения свободы за то, что изнасиловал женщину и избил ее молотком. Помимо отбывания срока, его обязали выплатить пострадавшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

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