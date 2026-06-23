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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) обновило свои санкционные списки. Туда добавили фигурантов, связанных с Кубой, и исключили некоторых россиян.

В частонсти, из списка были исключены Наталья Владиславовна Пузырникова, Антон Алексеевич Круговов и Тамара Александровна Топчи. Известно, что последняя имела отношение к компании Invention Bridge SL, Кругогоров – к OOO Serniya Inzhinirg и Majory LLP.

При этом рестрикции коснулись одного кубинца и шести компаний, которые связаны с этой страной. Также ограничительные меры начали действовать в отношении шести фигурантов, связанных с транснациональными преступными группировками.

Ранее российское посольство в США потребовало обеспечить гражданам РФ Олегу Ольшаковскому и Сергею Ивину нормальный режим содержания в тюрьме округа Орандж в штате Флорида. Их экстрадировали из Болгарии по просьбу властей Соединенных Штатов.