Посольство РФ потребовало гуманного содержания экстрадированных в США россиян

Посольство России в США направило в Госдепартамент официальную ноту с требованием обеспечить россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому надлежащий режим содержания в тюрьме округа Орандж в штате Флорида. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Андрей Бондарев.

По его словам, посольство внимательно отслеживает судьбу соотечественников, экстрадированных из Болгарии по запросу американских властей. Им вменяют нарушение законодательства США в области экспортного контроля.

"Поддерживаем постоянный контакт с ними и их адвокатами", – отметил Бондарев.

В направленной ноте Москва настаивает на гуманном обращении, адекватном питании и предоставлении необходимой медицинской помощи в соответствии с международными нормами.

Ранее в российском МИД назвали политизированными обвинения в обходе антироссийских санкций, которые были предъявлены в Болгарии гражданам РФ Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому. Ведомство пообещало сделать все возможное для возвращения россиян на Родину.

Задержание Ивина и Ольшанского произошло 6 октября 2025 года в аэропорту Софии на паспортном контроле, в связи с запросами Минюста США.

В декабре 2025-го Софийский городской суд санкционировал их экстрадицию в США. Решение было подтверждено апелляционным судом в феврале-марте этого года, и 26-го числа экстрадиция была осуществлена.