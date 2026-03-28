В МИД заявили, что предъявленные Ивину и Ольшанскому обвинения политизированы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В российском МИД назвали политизированными обвинения в обходе антироссийских санкций, которые были предъявлены в Болгарии гражданам РФ Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому. Заявление ведомства передает РИА Новости.

По мнению ведомства, предъявленные россиянам обвинения "укладываются в канву дискриминационной линии Запада в отношении граждан России".

"Безосновательное, в том числе с точки зрения болгарского законодательства, задержание россиян с целью их передачи американцам лишь закрепляет за Софией неблаговидное реноме безропотной марионетки Вашингтона", – сказано в заявлении ведомства.

В МИД пообещали сделать все возможное для возвращения Ивина и Ольшанского в Россию. Им будет также оказана поддержка по линии росзагранучреждений в США.

Ведомство направило ноту в болгарский МИД, в которой российская сторона указала на предвзятое отношение к россиянам в США и несоблюдение прав человека.

Ивин и Ольшанский были задержаны 6 октября 2025 года при прохождении паспортного контроля в аэропорту Софии. Их арестовали на основе запросов Минюста США.

В декабре 2025-го Софийский городской суд одобрил их экстрадицию в США, а в феврале-марте этого года данное решение было подтверждено Софийским апелляционным судом. 26-го числа их экстрадировали.

Ранее МИД РФ заявлял, что россиянам следует тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных государствах.

В ведомстве предупреждали о вероятных задержаниях или арестах по запросам американских правоохранительных органов и спецслужб, которые имеют соглашения об экстрадиции с более чем 100 государствами. Подобное соглашение США подписаны с такими популярными туристическими направлениями, как Таиланд, Египет, Турция, Израиль и другие.

